Inzwischen steht Safi vor der schwierigen Entscheidung, wem er den Job als Barkeeper in seiner neuen Kneipe anvertraut. Nichte Ava steht ihm mit Rat und Tat zur Seite - nicht wirklich zu Safis Begeisterung.



Als Daniel van den Berg nach einem Werkstattunfall mit Rippenprellungen von seinem Meister eingeliefert wird, ist ihm nichts wichtiger, als diesen so schnell wie möglich loszuwerden. Denn Daniel hat ein Geheimnis. Bei den Untersuchungen durch Dr. Stern stellt sich heraus, dass Daniel eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat. Davon soll sein Chef nichts erfahren.



Die Begegnung mit Stefanie, die wegen eines toxischen Schocksyndroms bei Dr. Helena von Arnstett in Behandlung ist, stellt sich als schicksalhaft heraus. Stefanie war Daniels beste Schulfreundin. Wie wird sie auf Daniel und seine neue Identität reagieren?