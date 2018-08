Bettys Diagnose: Trailer zu Staffel 4

"Bettys Diagnose" erzählt einen bunten Krankenhaus-Kosmos aus Sicht der Krankenschwestern und wir begleiten sie durch den stressigen Klinikalltag und ihre privaten Turbulenzen. Die Krankheitsfälle sind mal dramatisch, spannend oder traurig, mal voller Humor erzählt, jedoch immer herzerwärmend. Und da­bei nicht zu vergessen: die Krankheitsdiagnose des zuständigen Arztes Dr. Behring ist das eine, die Diagnose von Stations­schwester Betty das andere. Und Betty sagt, was sie denkt, und sie tut, was sie sagt. Ärzte sind für sie keine Götter in Weiß, und Patienten haben das Recht, neben einer medizinischen Be­handlung auch in emotionalen Fragen Beistand zu erhalten.