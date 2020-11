Als Frau Engel mit einem Kreislaufkollaps eingeliefert wird, stellt sich schnell heraus, dass sie sich in einem "Hungerstreik für Bienen" befindet. Für sie stand die Rettung der Welt schon immer an erster Stelle. Das wird deutlich, als ihre Tochter Tanja Bauer, die einen allergischen Schock hat, in ihr Zimmer gelegt wird. Ein viele Jahre schwelender Mutter-Tochter-Konflikt kommt zum Ausbruch. Werden die Frauen es schaffen, aufeinander zuzugehen?



Ava hat einen schwarzen Tag: Ihre Dating-App sendet am Crazy Day keine Fotos aus, und so nervt sie alle Kollegen auf der Station mit ihren Fragen, die ein Match auf intellektueller Ebene ergeben sollen. Doch dann kommt die Überraschung.