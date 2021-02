Rike fühlt sich in der WG wohl. Als sie eine Sprachnachricht von Axel, ihrem Ex-Mann bekommt, hegt sie Hoffnung, dass er die Trennung rückgängig machen möchte. Aber der wahre Grund seines Anrufs ist ernüchternd.



Noch immer hadert Mechthild mit ihrer Entscheidung, ob sie zu Konrad in die Pfalz ziehen soll oder nicht. Im Grunde ihres Herzens hat sie sich schon entscheiden, aber ist sie bereit, diese Entscheidung anzunehmen?



Laura Brenner ist bei einem Vorstellungsgespräch zusammengebrochen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, denn Lauras Zustand verschlechtert sich zunehmend. Bis ein kleines, aber entscheidendes Detail Bettys Aufmerksamkeit auf sich zieht und Laura gerettet werden kann.



Helga Kramer kommt mit starken Bauchschmerzen in die Klinik. Sie scheint in einer ungewöhnlichen Beziehung zu stecken, die Rike zunehmend irritiert. Als sich das Rätsel löst, ist auch die Diagnose da.