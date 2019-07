Kapitel 4 Sechsteilige Thrillerserie

Mit der Hilfe eines Zeugen gelingt es Blochin allmählich, Licht in den Fall zu bringen: Arian aus Kabul glaubt zu wissen, wer hinter dem Bombenanschlag steckt. Blochin versucht, ihn zu schützen, und versteckt ihn bei seiner alten Freundin Doreen. Gleichzeitig finden Blochin und Dominik in Katrin eine Verbündete, die ihnen bei der weiteren Aufklärung helfen will.



Der Mord an Garbo ist immer noch nicht aufgeklärt. Ein Zeuge macht gegenüber Dominiks Mitarbeitern verdächtige Aussagen und beschuldigt Polizisten "aus den eigenen Reihen". Als Kollege Dankwart auch noch versucht, Blochin zu erpressen, eskaliert die Situation.