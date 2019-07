Kapitel 6 Sechsteilige Thrillerserie

Blochin will Rache für den brutalen Mord an seiner Tochter Grille. Nach zwei Jahren findet er endlich eine Möglichkeit, den Mörder Kyrill nach Berlin zu locken. Dazu nimmt er dessen Freundin Pheline als Geisel gefangen. Dominik deckt seinen Kollegen und Schwager. Blochin kommt in dem beginnenden Katz-und-Maus-Spiel mit Kyrill dem Geheimnis seiner Kindheit immer weiter auf die Spur und stellt sich die Frage: Musste seine Tochter sterben, weil er das Rätsel seiner Kindheit immer noch nicht gelöst hat?



Dominik muss gleichzeitig verhindern, dass seine Machenschaften ans Tageslicht kommen. Kann er das auch vor seiner großen Liebe Katrin Steinbrenner verheimlichen?



Am Ende erinnert sich Blochin an seine Kindheit, was alles für ihn ändert.