BLOCKBUSTAZ

Hardy (Sascha Reimann / Ferris MC) ist seit Kindertagen Sols bester Freund und hat am Rande des Blocks eine heruntergekommene Pizzeria gepachtet, in der er auch wohnt. Von hier aus wickelt er allerlei mehr oder weniger legale, zumindest aber merkwürdige Geschäfte ab.



Er glaubt, einen Riecher für gute Deals zu haben, aber in der Realität stellt sich das meist als Trugschluss heraus - in seiner Pizzaküche, die diesen Namen eigentlich nicht verdient, stapeln sich Waren, auf denen er sitzengeblieben ist. Sols Freundin Jessica hält Hardy für einen Sprücheklopfer, der "niemals aus dem Block rauskommen wird“ - was für Sol und Hardy die Frage aufwirft: Was ist denn eigentlich so schlimm daran?