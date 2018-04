Sol will Jessica wieder für sich gewinnen. Obwohl er nicht an Übersinnliches glaubt, lässt sich Sol von Hella die Zukunft vorhersagen – und erhält eine Prophezeiung, die ihn nicht mehr loslässt. Mit aller Macht versucht er, sein Schicksal zu beeinflussen. In der Zwischenzeit betreibt Hardy Ahnenforschung und macht dabei eine überraschende Entdeckung. Madita wird von einer Untergruppierung der Zeugen Jehovas rekrutiert und fängt an, im Block zu missionieren. Dabei gerät sie mit zahlreichen Bewohnern in Konflikt.