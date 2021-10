Bruderkrieg

Um mit Kilian allein zu sein, entsorgt er zunächst Marc: Er schlägt ihn k.o. und sperrt ihn in seinen Kofferraum. Dann zwingt er Kilian mit einer Waffe, die Adresse des flüchtigen Dealers zu ermitteln. Sein Komplize soll diesen ausschalten und die Kohle zurückholen. Yannik hat jedoch nicht mit Inka gerechnet, die Überstunden in der Moko macht. Schnell hat er zwei Geiseln am Hals. Während des Wartens rechnen die Brüder miteinander ab. Yannik gibt Kilian die Schuld für sein Versagen. Und er genießt es, Kilian unter die Nase zu reiben, dass Inka und Battiato ein Paar sind. In Kilian brodelt es und bald lässt er seiner Wut freien Lauf.