Die Spuren am Tatort in der Turnhalle alarmieren Malouf und sein Team - sollte noch jemand anderes getroffen werden? Mitten in diesen Turbulenzen taucht Madeleine Konrad auf, Kripo-Oberkommissarin aus Magdeburg, die sich für Battiatos Posten interessiert und eine wichtige Beobachtung zum Fall gemacht hat. Die Ermittlungen überschlagen sich und einer der Rookies steht schon bald im Fadenkreuz eines Killers.