Zu Leonies großer Freude nimmt Malouf die Ermittlungen im Fall Goldenbogen wieder auf. Er bindet allerdings nicht Inka mit ein, sondern AC. Sie findet einen Hinweis darauf, dass Daniel Goldenbogen in den Semesterferien nicht, wie behauptet, in Griechenland war, sondern in Australien. Was hat er dort gemacht?