In der Moko ahnt keiner, dass Battiato und Inka ein heimliches Paar sind. Malouf teilt die beiden für Ermittlungen im Fall Ulla Nowak ein. Sie bringen in Erfahrung, dass Ulla eine Geliebte hatte - und es in der Beziehung oft brutale Auseinandersetzungen gab. Ist sie die Mörderin von Ulla?