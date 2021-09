Kilian ist aus dem Krankenhaus entlassen und zurück bei Inka - doch nichts ist wie vor seinem Unfall, und das spürt er. Ulla Nowak, die Polizeiarchivarin, scheint in Schwierigkeiten zu sein, kommt eines Morgens sogar mit einem Veilchen zur Arbeit. In ihrer Not wendet sie sich an Marcs Vater, Justus Abel. Sie macht Andeutungen, dass er ihr etwas schuldig sei. Kilian wird unfreiwillig Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden.