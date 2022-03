Daniel musste daraufhin den aktiven Dienst quittieren. Dennis ist überzeugt, dass sein Onkel, der mittlerweile das familiäre Stammlokal betreibt, kein heimtückischer Schläger ist. Zumal es nicht an weiteren Tatverdächtigen mangelt: Stecken womöglich die Pflegeeltern Raimund und Thekla Fischer hinter dem Angriff auf René Klettner? Beide kümmern sich seit der damaligen Verurteilung der Klettners um deren Sohn Oskar und befürchten nun, ihn wieder abgeben zu müssen. Oder hatte René Klettner einen Streit mit seinem alten Kumpel Thomas Zühlke, mit dem er am Tatabend in einer Kneipe war? Tanja Wilken hält alles für möglich, lässt aber trotz Dennis' Unschuldsbeteuerungen nicht von dessen Onkel Daniel ab. Kollege Heinz Löwe befeuert ihre Skepsis.



Parallel zu den Ermittlungen im Fall Klettner haben Revierleiterin Dorothea Danzeisen und ihr Team einen berüchtigten Kunstdieb im Auge, den Doreen Danzeisen in der Stadt entdeckt hat. David Danzeisen und Diana Gruber heften sich sogleich an die Fersen von Johann Kronstein, um herauszufinden, ob er womöglich seinen nächsten Raub plant.