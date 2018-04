Bruder - Schwarze Macht

Melih Kaya (21) ist ein intelligenter, junger Mann und hat sein Abitur in der Tasche. Trotzdem findet er seinen Platz in der Ge­sellschaft nicht. Er empfindet sich als "Türke" an den Rand ge­stellt. Der Ort, an dem er glänzen kann, ist das Second Handy, ein illegaler Internet-Laden, in dem Melih der IT-Star ist. Seine Mutter ist ihm heilig. Er mag seine Schwester, erst recht seine Nichte Miriam und den Schwager Kurt. Aber die herrschsüchtige Art seiner Schwester Sibel nervt ihn und die Tatsache, dass sie unbedingt Polizistin werden musste, verzeiht er ihr nicht. Ihre As­similierung ist ein Stachel in seinem Fleisch.