Bruder - Schwarze Macht

Er stellt Fragen, die Melih erreichen: Worin liegt der Sinn allen materiellen Strebens in dieser westlichen Welt? Für was leben sie? Wenn sie je vor Allah stehen, was haben sie Wichtiges getan? Je länger Melihs Orientierungslosigkeit andauert, desto offener ist er für diese Fragen und die an ihn herangetragenen Ideen. Je verlorener er sich fühlt, umso besser fühlt er sich aufgehoben in der Gemeinschaft der Salafisten; "unter Freunden, dort, wo man sich hilft und füreinander einsteht".