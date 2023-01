Rachel findet es faszinierend, dass die "The Full Moon Bastards" zwar behaupten, dass Finnland "das beste Land der Welt" sei, aber trotzdem außerhalb der Gesellschaft leben wollen. Ihr kommt die Idee, dass die Untersuchung des Lebensstils der Gruppe das perfekte Thema für ihre Masterarbeit in Soziologie sein könnte. Nachdem Van bei dem Schießtest null Punkte erzielt hat, wird er zu Major Miettinen gebracht, der seine Ausreisepapiere vorbereitet. Aber Miettinen ist ein Superfan der Soap, in der Vans Vater mitspielt: Er kann auf keinen Fall zulassen, dass der "Sohn" seiner Lieblingsfigur in der Ausbildung durchfällt. Miettinen beschließt, dass Vans Übungsergebnis sein offizielles Testergebnis sein wird und so muss Van in der Armee bleiben.