Chaos-Queens: Die Braut sagt leider nein

Aus dem Plan, ein kleines Fest der Liebe zu feiern, wird allerdings nichts. Alex' Mutter Hilde befindet, dass die Kosten der Hochzeit von Alex' Vater - von dem sie in Unfrieden geschieden ist - zu tragen sind, und schwelgt förmlich in traumhaften, kostspieligen Ideen. Elli fängt langsam Feuer und lässt sich vom Hochzeitsfieber mitreißen, zumal es sich nicht vermeiden lässt, dass sie ihre alte Schulfreundin Suse als Weddingplanerin ins Boot holt.



Während Alex, der gerade dabei ist, sich vom Bauleiter zum Architekten weiterzuentwickeln, sich um sein frisch gewonnenes Bauprojekt kümmert, managt Elli sämtliche Fragen des gemeinsamen Zusammenlebens. Alex hat immer weniger Zeit für sie - soll so eine gemeinsame Zukunft aussehen? Elli beschleichen Zweifel.



Als sie dann auch noch herausfindet, dass Alex eine Affäre mit seiner jungen Kollegin hat, ist sie am Tiefpunkt. Sie fährt zu ihrer Mutter nach Wurzbach, um im wahrsten Sinne des Wortes wieder zu sich zu finden. Danach ist sie wild entschlossen, das Fest durchzuziehen. Fragt sich nur wie, denn der Zweifel nagt weiter.