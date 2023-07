Als sie anschließend am Strand sind und Bobbi ins Wasser geht, kommt es zum ersten Gespräch zwischen Nick und Frances. Nick entschuldigt sich für seine Zurückgezogenheit der letzten Wochen und freut sich Frances zu sehen. Nachts kann Frances nicht schlafen und trifft in der Küche auf Nick. Die Spannung zwischen ihnen ist greifbar. Am nächsten Tag lässt sie Bobbi allein auf eine Wanderung gehen, da sie hofft, im Haus Zeit mit Nick verbringen zu können. Doch dazu kommt es erst wieder am Abend. Alle sitzen zusammen und spielen ein Trinkspiel, bei dem Bobbi anzügliche Bemerkungen in Richtung Nick macht. Frances ist sauer auf Bobbi und entschuldigt sich in der Nacht bei Nick mit einer Nachricht. Ängstlich wartet sie auf seine Antwort, aber Nick kommt direkt in ihr Zimmer.