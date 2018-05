Mehr Infos zur Serie

An einem scheinbar ruhigen Morgen wird eine U-Bahn in Kopenhagen mitten während der Fahrt gewaltsam gestoppt. Drei bewaffnete Männer nehmen 15 Geiseln und verlangen von der Regierung vier Millionen Euro Lösegeld. Eine Task-Force, die von Philip Nørgaard, einem Terrorexperten und ehemaligen Kriegsgefangenen, geleitet wird, übernimmt die Ermittlungen. Parallel dazu macht sich die TV-Journalistin Naja Toft auf eigene Faust daran, Informationen zu sammeln. Über Skype stellt sie Kontakt zu den Geiseln her und lässt die Öffentlichkeit an der Geiselnahme teilhaben.