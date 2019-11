Das Boot (6) - Gegen die Zeit

Simone beginnt, sich mit ihrem neuen Doppelleben auseinanderzusetzen. Sie will ein für allemal herausfinden, auf welcher Seite sie eigentlich steht. Als es Forster gelingt, sich dichter als je zuvor an Carlas Fersen zu heften, muss Simone sich fragen, ob sie bereit ist, ihr eigenes Leben in Gefahr zu bringen, um die anderen zu retten.