Folge 3: Das Pubertier wird tollwütig

Im Wohnzimmer herrscht solcher Lärm, dass er bis in Carlas Zimmer dringt. Sie möchte nur noch im Erdboden versinken. Da kann sie nun endlich richtig mit Lukas sprechen, und dann so was! Aber Lukas deutet den Streit ganz anders und zeigt sich von einer sehr verständnisvollen Seite. Carla wittert ihre Chance, ihm nun wirklich näherzukommen.