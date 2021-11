Götterdämmerung Französische Krimiserie

Weitere Ermittlungen ergeben, dass Nadège Toussaint vermutlich von ihrem Vorgesetzten Dr. Denoyel vergewaltigt wurde. Sie wollte ihn vor ihrem Tod anzeigen. Der Mann leugnet jedoch die angebliche Vergewaltigung an seiner Kollegin. Mélissa und Gaëlle finden heraus, dass er auch noch mit anderen Kolleginnen und Krankenschwestern Affären hatte. Wussten die Frauen voneinander? Wer könnte sonst noch ein Interesse an dem Tod von Nadège Toussaint haben?



Auch im Privatleben der Frauen tut sich etwas. Mélissa lernt Christopher, den sympathischen Französischlehrer ihrer Kinder, kennen und Gaëlle bandelt wieder mit ihrem Ex-Freund an, den sie wegen seiner Untreue verlassen hatte.