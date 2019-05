Codename: Agamemnon

Denn nachdem Beatrices Ehemann im Kongo als Journalist eine Serie von Enthüllungsartikeln über illegalen Diamantenhandel und Waffengeschäfte veröffentlicht hat, müssen die beiden um ihr Leben fürchten. Auch ihr Ehemann ist untergetaucht, um der Rache Le Mabés zu entgehen.



Hallgrimsson sucht Sterns Mutter und Großmutter in Stockholm auf, um zu erfahren, wo sich der gesuchte Stern aufhält - ohne Erfolg. Die Romanze zwischen Hallgrimsson und seiner schwedischen Ex-Freundin Frida lebt wieder auf.



Ihre gemeinsame Nacht endet jedoch abrupt, als Sterns Mutter anruft, um Hallgrimsson das Versteck ihres Sohnes mitzuteilen. Als die schwedische Spezialeinheit dort eintrifft, ist Stern ihnen ein weiteres Mal entwischt. Maries Ermittlungen ergeben, dass der kongolesische Journalist nicht mehr lebt. Sie findet heraus, dass sich Le Mabé an einem geheimen Ort in Stockholm aufhält und die Identität des Journalisten angenommen hat.



Als Hallgrimsson Mabés Versteck aufsucht, findet er nicht Le Mabé, sondern den ermordeten Benjamin Stern vor. Nach einem Attentatsversuch auf Le Mabé flieht der schwer verletzte Kongolese nach Dänemark. Le Mabé ist gekommen, um eine alte Rechnung mit seinem Geschäftspartner, dem dänischen Leiter der Aagaard Group, zu begleichen.



Marie (Marina Bouras) überlässt Hallgrimsson einen vertraulichen Bericht, aus dem hervorgeht, dass Aagaard im Prozess wegen Mitschuld an Kriegsverbrechen verurteilt werden könnte, wenn Le Mabé ihn vor Gericht belastet. Konzernchef Aagaard entwickelt sich auch für Hallgrimsson zum mächtigen Gegner. Doch ist er auch derjenige, der den Mord an Stern und das Attentat auf Le Mabé zu verantworten hat? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, als eine geplante Geldübergabe zwischen Le Mabé und Aagaard tödliche Folgen hat.