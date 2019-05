Codename: Hades

Während einer Schießerei ist Hallgrimsson durch das erneute Auftauchen der mysteriösen Frau so stark abgelenkt, dass er getroffen wird. In seiner Bewusstlosigkeit glaubt er, seine tote Mutter wiederzusehen, die ihm ein Geschenk macht und ihn beschwört, zurückzukehren in das Reich der Lebenden. Als Hallgrimsson wieder zu sich kommt, liegt er in dem Krankenhaus, in dem seine Therapeutin Emma arbeitet.



Er berichtet ihr von der Begegnung mit der Frau während der Schießerei, aber Emma wirkt unkonzentriert. Aus gutem Grund, denn sie hat entdeckt, dass eines der Mitglieder ihrer Gruppe für Opfer von Gewaltverbrechen kein Opfer, sondern ein Mörder ist. Diesmal ist sie es, die Hallgrimssons Hilfe braucht.