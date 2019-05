Codename: Kalypso

Es gibt ein Video darüber, das per Handy verschickt wurde. Ditte Hansen ist außer sich, als sie feststellen muss, dass die Behörden den Vergewaltigungsfall ihrer Tochter Sophie nur halbherzig verfolgen. Und plötzlich ist Sophie wie vom Erdboden verschwunden. Hallgrimsson spürt die völlig verzweifelte Sophie in einer Metrostation auf.



Das Team des "Adlers" erhält über die schwedische Drogenfahndung einen Hinweis, dass ein größeres Drogenpaket zwischen einem schwedischen Dealer und von Halle verschoben werden soll. In der Tat gelingt Hallgrimsson die Festnahme von Frederik von Halle. Ein kurzfristiger Fahndungserfolg, denn von Halle trickst die Polizeibeamten aus und flüchtet in die Stockholmer Innenstadt.



Bei seinen Recherchen über Frederik von Halle wird Hallgrimsson mit einer neuen Spur konfrontiert, die ihn in persönliche Bedrängnis bringt. Seine neue Freundin Estrid Eriksen ist die Eigentümerin einer großen Reederei. Transportieren ihre Containerschiffe das Kokain von Kolumbien nach Kopenhagen?