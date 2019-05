Codename: Keres

Den guten Kontakten von Nazim (Janus Nabil Bakrawi) zur Immigrantenszene ist es zu verdanken, dass "der Däne" als der aktenkundige, schwer kriminelle Ziad (Omar Shargawi) enttarnt werden kann. Der ranghohe CIA-Offizier Sam Johnson (Rolf Saxon) platzt mitten in die hektische Ermittlungsarbeit, und Thea (Ghita Nørby) bittet ihn aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen im Irak, sich an der Aktion zu beteiligen. Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen beginnt das Hochzeitsfest, und tatsächlich taucht Ziad dort auf.



Der Computerspezialist Michael (David Owe), der zusammen mit Johnson Stellung bezogen hat, sieht keine andere Möglichkeit und erschießt Ziad aus dem Hinterhalt. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Von Ditte (Susan Annabel Olsen) und Frandsen (Steen Stig Lommer) kommt die Information, dass es sich bei Ziad nur um einen ganz gewöhnlichen Hochzeitsgast gehandelt hat. Gleichzeitig stellt sich heraus, dass Johnson aus der CIA entlassen wurde, da er nach dem Tod seines Sohnes im Irak mental als nicht mehr arbeitsfähig einzustufen war. Und die verspätete Nachricht trifft ein, dass sich hinter dem Decknamen "der Däne" in Wahrheit der gesuchte Terrorist William Høst (Claus Gerving) verbirgt. Gegen Michael wird ein Verfahren eingeleitet, in dem er zugeben muss, dass er auf Anweisung von Johnson geschossen hat. Die fieberhafte Suche nach Johnson und Høst beginnt.



Johnson und Høst bereiten mit der Fundamentalistin Amina (Zena Al Kamesy) ein Selbstmordattentat vor. Ihr Ziel ist eine Gruppe dänischer und irakischer Kinder, die mit dem Bus in Schweden unterwegs sind. Ditte ermittelt zwar den Aufenthaltsort von Johnson, und der Adler erfährt dort, wann und wo die Bombe gezündet werden soll. Aber handelt es sich hierbei nur um ein Ablenkungsmanöver? Wird er es zeitlich schaffen, das Schlimmste zu verhindern?