Codename: Kronos

Technikspezialist Michael findet zudem den Verweis auf ein interaktives Internetportal, in dem ein kleines Mädchen im Live-Chat Freiern angeboten wird. Trickreich findet Michael heraus, dass das Mädchen in einer Lagerhalle in Sankt Petersburg gefangen gehalten wird. Gemeinsam mit den russischen Kollegen gelingt in einer dramatischen Rettungsaktion die Befreiung des Kindes.



Es stellt sich heraus, dass es sich bei einem der Freier um den Berliner Sicherheitschef Helmuth Wolf handelt, der von Stern erpresst wird. Stern verlangt von Wolf die Herausgabe einer Druckplatte für 50-Euro-Scheine, ansonsten droht er, ihn zu outen. Bei der Übergabe in Berlin tötet Stern den Sicherheitschef. Umgehend eilt Hallgrimsson in die Hauptstadt, um zusammen mit der Berliner Kriminalkommissarin Regine Eberlein Stern zu überführen.



Aber Stern hat bereits einen tödlichen Plan in Gang gesetzt: Er schickt einen Junkie mit einer Bombe los, die in einer Schule hochgehen soll. Er will so die Berliner Polizei auf eine falsche Fährte locken, denn sein eigentliches Ziel ist der Überfall auf einen Transporter, in dem sich das Spezialpapier zur Herstellung der gefälschten Euroscheine befindet. Ein perfider Plan, der einen Großalarm in Berlin auslöst.