Codename: Minos

Alle Zeugen, die Bosco identifizieren könnten, sind verschwunden oder tot - bis auf Nino Djapic. Der sagt jedoch aus Angst nicht aus. Der Adler und Nazim reisen nach Berlin, um den Fall vor Ort zu recherchieren. Dort trifft Hallgrim auf seine deutsche Amtskollegin Regine Eberlein, die schon seit Längerem nach Bosco fahndet. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass Bosco an einem elektronischen System arbeitet, das sämtliche Computernetzwerke zerstören könnte.



In Berlin lebt auch Ninos deutscher Großvater Ernst Nebe. Bosco setzt Nebe unter Druck: Entweder er zeigt sich bereit, seinen Enkel Nino an Bosco auszuliefern, oder belastende Unterlagen über Nebes NS-Vergangenheit würden ans Tageslicht kommen. Nebe lässt seinen Enkel nach Berlin kommen, erzählt ihm von Boscos erpresserischem Versuch, überreicht ihm eine Pistole und fordert ihn auf, Bosco zu töten. Schließlich stehen sich Nino und Bosco Auge in Auge gegenüber. Doch Nino gelingt es nicht, Bosco umzubringen. Diesen Moment nutzt Angelika, Boscos Mitarbeiterin, und setzt mit dem Gewehr auf Nino an. Nazim, der die Situation beobachtet hat, springt dazwischen und stirbt bei dem Versuch, Ninos Leben zu retten.



Der Adler muss einsehen, dass sein Freund Bosco Markovich der führende Kopf der serbischen Mafia ist. Bosco flüchtet nach Dänemark, wo er von der Sondereinheit gefangen genommen wird. Nun gerät auch Thea Nellemann in große Gefahr, als sie in Kopenhagen den serbischen Innenminister empfängt, der gegen die mafiösen Strukturen im Balkan massiv vorgehen will. Beide werden von Angelika und weiteren Anhängern Boscos entführt. Sie fordern im Austausch der Geiseln die Freilassung von Bosco Markovich.



Der Druck auf die Sondereinheit ist übermächtig. Erst kurz vor Ablauf des Ultimatums gelingt es dem Adler, den Aufenthaltsort der Geiseln herauszufinden. Hoffentlich nicht zu spät, denn die Geiselnehmer verfolgen unterschiedliche Ziele.