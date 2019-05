Codename: Sisyphus

Nachdem Marie und Frandsen ihre Durchsuchung beendet haben, erschießt der unbekannte Killer aus dem Hinterhalt die Polizisten, die das Flugzeug von Sandberg bewachen, und gelangt so an Bord der Maschine. Bei einem Schusswechsel wird Sandberg getötet, und der Killer entkommt in Begleitung eines älteren Mannes, der an Bord des Flugzeug versteckt war. Hallgrim eilt zum Tatort.