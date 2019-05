Codename: Skylla

Auch in diesem Fall führen wieder Spuren zu Sergej.



Währenddessen unterzieht Hallgrimsson sich dem längst fälligen Check-up. Seine Sorgen hinsichtlich seiner körperlichen Verfassung erweisen sich als begründet. Sein Arzt legt ihm nahe, einen Psychologen aufzusuchen, was für Hallgrimsson einer Beleidigung gleichkommt.



Schließlich besinnt Hallgrimsson sich und stimmt zu, sich mit der Therapeutin Emma zu treffen. Die erste Sitzung endet fast in einem Fiasko, weil Emma direkt einen wunden Punkt bei Hallgrimsson trifft. Dennoch schafft sie es, ihn so weit aufzubauen, dass er den Mordfall lösen kann. Er erkennt endlich, dass er Hilfe braucht, und stimmt einer Psychotherapie zu.