Codename: Tantalus

Hallgrimsson (Jens Albinus) veranlasst, Aagaard und dessen Sicherheitschef Flindt (Robert Reinhold) abzuhören. Er berichtet Thea (Ghita Nørby) von vertraulichem Beweismaterial über illegale Waffengeschäfte, das die Geschäftstätigkeit der Aagaard Group und weiterer Unternehmen zu Fall bringen würde. Vorausgesetzt, Le Mabé sagt gegen sie aus. Plötzlich kündigt sich ein italienischer Geheimdienstler an, um Le Mabé zu befragen. Hallgrimsson besteht darauf, während des Verhörs anwesend zu sein.



Als Hallgrimsson die Gefängniszelle betritt, liegt Le Mabé im Sterben, und vom italienischen Agenten fehlt jede Spur. Kurz vor seinem Ableben erzählt Le Mabé Hallgrimsson von seiner Verbindung zu dem Kindersoldaten Moto (Brian Kizito Mutabi), der Aagaard vor Gericht massiv belasten könnte. Aber Hallgrimsson kann nicht verhindern, dass Moto in einer Schießerei schwer verletzt wird und die Täter mit dem vertraulichen Beweismaterial flüchten können.



Michael spürt die undichte Stelle im Polizeiapparat auf: Es handelt sich um das Mitglied der Spezialeinheit Krølle, verantwortlich für die Organisation der Telefonüberwachungen. Frandsen (Steen Stig Lommer) hört ein Telefonat ab, in dem Aagaard ein Treffen mit einem Waffendealer in Norwegen vereinbart. Der "Adler" und Michael folgen Aagaard nach Norwegen, haben aber letztendlich noch keine überführenden Beweise gegen Aagaard in der Hand.



Gerade, als der Fall Hallgrimsson und seinen Kollegen aus den Händen zu gleiten droht, kommt unverhoffte Hilfe: Aagaards Ehefrau (Michelle Bjørn Andersen) ließ ihren Mann von einem Privatdetektiv beschatten und übergibt Thea Fotos, die beweisen, dass Aagaard mit Le Mabé in Kontakt stand und in die Morde im Park verwickelt sein muss.



Thea kontaktiert daraufhin die Flughafenpolizei und lässt Aagaard auf seinem Rückflug nach Dänemark verhaften. Hallgrimssons Truppe ermittelt, dass neben Aagaard noch weitere Konkurrenten auf der Jagd nach kostbaren Rohstoffen aus dem Kongo sind. Der dänische Verbindungsmann im illegalen Waffen- und Rohstoffgeschäft ist hinter Gittern, aber der Kampf geht weiter.