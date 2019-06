3 Jahre lebenslänglich

Häftling Gasser, verurteilter Mörder und Hauptverdächtiger, mauert im Verhör mit Voss und Annabell. Auch die übrigen zum Tatzeitpunkt in der Wäscherei Anwesenden wollen nichts gesehen haben. Selbst der Häftling Kurt Schenk, der Robert Keils Freund und Beschützer gegen Gassers Übergriffe war, oder die beiden JVA-Beamten Franz Niederhofer und Ines Rast, die in der JVA-Wäscherei Aufsicht hatten, können keine Hinweise liefern. Sie alle waren durch den Wasserrohrbruch abgelenkt.



Doch dann wird Voss eine Videoaufnahme zugespielt, die Robert Keil mit einem in den Knast geschmuggelten Handy gemacht haben soll. Es zeigt den JVA-Beamten Niederhofer und den Schwerverbrecher Gasser bei der heimlichen Absprache eines Drogendeals. Keils Handy bleibt unauffindbar, aber die Spur scheint umso heißer, als sich offenbart, dass auch das Opfer eine kriminelle Vergangenheit im Drogenmilieu hatte. Und bald muss Voss sich fragen, ob Niederhofer der Einzige aus der JVA-Belegschaft ist, der ein doppeltes Spiel treibt. Ines Rast zum Beispiel wirkt im Gespräch mit Voss seltsam unsicher. Und JVA-Direktor Langmann scheint ebenfalls etwas verbergen zu wollen.



Voss und sein Team entschließen sich zu einem riskanten Schritt: Tom, der bislang nur außerhalb der JVA ermittelt hat und dort noch unbekannt ist, soll als Undercover-Ermittler eingeschleust werden und unter der Tarnung eines neuen Häftlings ermitteln.



Tatsächlich findet Tom bald einige neue überraschende Zusammenhänge heraus - bis er durch ein Missgeschick plötzlich selbst in höchste Gefahr gerät.