Der Gärtnermeister Sebastian Wittmer, der angeblich seit kurzem in einer Beziehung mit dem Opfer stand, ist am Boden zerstört. Seine Aussagen lenken den Verdacht auf ihre gemeinsame Chefin im Rosengarten, Heike Halbritter. Sie hatte Miriam offensichtlich in der Arbeit schikaniert. Heike Halbritter weist alle Vorwürfe zurück und bestätigt, dass Sebastian derjenige im Rosengarten-Team sei, der Pflanzengifte extrahieren könne. Allerdings scheint Sebastians Alibi wasserdicht. Sein Vater, der pensionierte Kriminalkommissar Bernhardt Wittmer, bestätigt es.



Dagegen finden die Kommissare immer mehr Hinweise darauf, dass Miriams guter Freund Mike Kugel in den Mord verwickelt zu sein scheint. Die Beweislast ist mehr als erdrückend. Doch Mike streitet vehement den Mord ab. Auch Miriams Mutter Tanja kann keine Hinweise in Richtung Mike erkennen. Als ein weiteres Beweisstück am Tatort gefunden wird, ahnt Caspar Bergmann, was dahintersteckt und entscheidet sich zu einem gewagten Ermittlungsschritt.