Denn in der Hütte, in der Matti König sich bis zu seinem Verschwinden aufgehalten hatte, finden die Kommissare Blutspuren, die darauf schließen lassen, dass er dort ums Leben gekommen ist. Bei der Ehefrau des Vermissten handelt es sich um niemand Geringeren als die bekannte Schauspielerin Iris Leitner. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie das Münchner "Metro Theater", das gerade mitten in den Vorbereitungen für eine neue Produktion steckt. Doch ein genauer Einblick in die Geschehnisse hinter den Kulissen enthüllt nicht nur die Spannungen unter den Mitwirkenden des Theaters, sondern auch den wahren Charakter des Vermissten – und damit auch potenzielle Mordmotive.



Denn während es zwischen den Schauspielerinnen Michelle Weissenbach und Iris Leitner zur ein oder anderen Auseinandersetzung kam, an der Matti König nicht ganz unbeteiligt war, litt vor allem die engagierte Regieassistentin Johanna Pollack unter dem aufbrausenden Temperament des Regisseurs. Nach und nach zieht jedoch auch die Tochter von Iris Leitner, die sich selbst den Namen "Ugly" gibt, durch ihr Verhalten die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich.



Außerdem stellt sich noch immer die Frage, warum und wo Mattis Leiche versteckt wurde.