In den vergangenen Monaten fanden verschiedene Opfer den Weg in die Krankenhäuser der Stadt. Alle starben an einer Dosis Bleiacetat, das sie auf unterschiedlichen Wegen zu sich genommen hatten. Doch die Suche nach Gemeinsamkeiten aller Opfer verläuft zunächst schwierig. Einziger Anhaltspunkt für ein Motiv ist die Wohnsituation der Ermordeten - alle waren gut situierte Zugezogene mit Wohnsitz im Münchner Stadtgebiet.



Angesichts der vielen Menschen, die nach München ziehen, sind weitere Opfer nicht auszuschließen, und der Druck auf Voss wächst. Nicht ohne Grund. Denn während die Ermittlungen laufen, gibt es ein weiteres Opfer. Als Lenny herausfindet, dass alle Opfer Besucher eines Münchner Schwimmbades waren, kann Voss reagieren. Er übernimmt die Verantwortung, das Bad überwachen zu lassen. Er hofft, so den Täter dingfest zu machen und einer Panik in München entgegenzuwirken. Für den Einsatz werden Zivilbeamte eingesetzt, die ihre Ergebnisse übermitteln sollen.



Doch Warten war noch nie Annabells Sache, und sie begibt sich auf eigene Faust ins Schwimmbad. Sie scheint auf etwas gestoßen zu sein, das sie Lenny am Telefon mitteilen möchte. Doch plötzlich ist die Verbindung weg, ihr Telefon ausgeschaltet und sie wie vom Erdboden verschluckt. Als Voss und Tom davon erfahren, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.