Die Darsteller

Stephanie Stumph, 1984 in Dresden geboren, studierte in den Jahren 2003 bis 2007 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und absolvierte am Staatsschauspiel Dresden im Rahmen ihres Studiums ihre weitere Ausbildung zur Diplom-Schauspielerin. Dort legte sie 2006 erfolgreich ihre praktische Diplomprüfung ab.



Von 1995 bis 2014 war Stumph in der ZDF-Krimireihe STUBBE – VON FALL ZU FALL als Filmtochter Christiane an der Seite ihres Vaters Wolfgang Stumph zu sehen. Daneben wirkte sie auch in anderen Fernsehproduktionen mit, zuletzt im ZDF-Zweiteiler DIE PFEILER DER MACHT. Seit Februar 2015 stehen Stephanie Stumph und Ludwig Blochberger als die neuen Kommissare Annabell Lorenz und Tom Kupfer gemeinsam mit Jan-Gregor Kremp für die ZDF-Krimireihe DER ALTE vor der Kamera.

Bildquelle: ZDF/Jacqueline Krause-Burberg