Film von Dörte Petsch

Insgesamt 40 Jahre lang hat Hans Jalaß als Förster gearbeitet. Mühselig gewöhnte er die Wildschweine an sich. Inzwischen wissen die Tiere genau, wann er kommt, und warten auf ihn. An manchen Tagen lassen sie sich sogar kraulen. Wenn sich Jalaß heute seine unzähligen Aufnahmen der Tiere anschaut, ist er erstaunt über sein inniges Verhältnis zu ihnen - und über die vielen komischen Situationen, die er schon mit den Schweinen erlebt hat.



Nur noch selten geht Jalaß inzwischen auf die Jagd. Lieber zieht er mit der Kamera los und versucht, schöne Tierfotos zu "schießen", im Wald und in den Elbtalauen, die auch bei ihm in der Nähe liegen. Vor einigen Jahren siedelte sich auch der Wolf in seiner Gegend an. Immer wieder gelingt es Jalaß, sich leise anzupirschen und wundervolle Bilder von den Tieren einzufangen. Seine schönstes zeigt einen Wolf zwischen zwei Hirschen. Dieser Moment hat Jalaß tief berührt. Wenn er jetzt mit anderen Jägern zusammensitzt und sie über den Wolf diskutieren, ist er oft allein mit seiner Meinung: Jalaß begrüßt ausdrücklich die Rückkehr des Wolfes in Deutschland. Für ihn als Jäger sind die Tiere keine Konkurrenz, sondern Zeichen einer intakten Natur.



In Vorträgen versucht er, die Menschen davon zu überzeugen, dass der Wolf keine Bestie ist. Bei einem Treffen mit der österreichischen Wolfsforscherin Gudrun Pflüger zeigt der 72-Jährige ihr seine ungewöhnlichsten Aufnahmen: Wölfe, die wie Hunde bellen. Auch die Forscherin ist beeindruckt. Doch für sie besteht keinerlei Grund zur Sorge, ein vollkommen normales Verhalten des Wolfes.