Fünf seit Generationen bewirtschaftete Gutshöfe sollen hier in Kürze einer noblen Wellnessanlage weichen. Darunter auch der Koydl-Hof, an dessen Bankrott die gesamte Familie zu zerbrechen droht. Franz Brunner, der auf dem alten Gutshof in die Sargschreinerei seines Schwiegervaters eingestiegen ist, sowie dessen Frau Elisabeth flüchten sich jeweils in Heimlichkeiten, die jedoch von ihren Kindern Leo und Sarah nicht unbemerkt bleiben.



Der alte Koydl wiederum verachtet seinen Schwiegersohn, weil der mit seiner Möbelschreinerei den alten Gutshof in den Ruin trieb. Von Investoren zusätzlich unter Druck gesetzt, sieht der eigentlich gutmütige und rationale Franz nur einen Ausweg: Er überfällt die ortsansässige Agrar-Bank.



Hauptkommissar Voss, ebenfalls unter den Geiseln, wird erneut mit seinem traumatischen Erlebnis konfrontiert. Beiseitegeschobene Bilder und Emotionen dringen erneut ins Bewusstsein. Dennoch gelingt es Voss, innerhalb der brenzligen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren und Franz' Vertrauen zu gewinnen. Beinahe scheint die prekäre Lage aufgelöst, da kommt es plötzlich zum Schusswechsel, der in einem Blutbad endet: Franz wird dabei schwer, die Leiterin der Bankfiliale, Brigitte Maerz, gar tödlich verletzt.



Der ortsansässige Polizeichef Sailer ist überzeugt, dass die Schüsse - zum Schutz der Geiseln - allesamt vom zuständigen Mobilen Einsatzkommando (MEK) abgefeuert wurden. Voss und sein Team der Münchner Mordkommission hingegen zweifeln schon bald an dieser Theorie: Der vierte Schuss, der Brigitte Maerz tödlich verletzte, kann nicht vom MEK stammen, ihr Tod somit kein Unfall sein.



Doch wer ist der Schütze, der bewusst auf die Filialleiterin schoss? Um vor Ort ermitteln zu können, quartiert sich Voss auf dem Koydl-Hof ein und stößt hier bald auf weitere Ungereimtheiten: Zu welchem Zweck engagierte Josef Klausen, Immobilen-Manager und Initiator des Hotelprojekts, den Münchner Privatdetektiv Pollack? War der Tod des benachbarten Steinbichl-Bauern, der sich ebenfalls weigerte, seinen Hof zu verkaufen, wirklich ein Unfall?



Zwischen all den Abgründen, die sich vor Voss auftun, erhält dieser Unterstützung durch Franz' 13-jährige Tochter Sarah. Die wiederum findet inmitten ihres familiären Durcheinanders in Voss eine verlässliche Schulter zum Anlehnen.