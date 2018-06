Paradiesvogel (von 20.15 Uhr)

Am Abend vor seinem Tod gab Shootingstar Tristan P. überraschend seine Zusammenarbeit mit Modelegende Jean-Marie Hazar bekannt. Nicht einmal Eddie wusste über diesen Coup Bescheid. Von einem Moment auf den anderen sah er seine gesamte Existenz gefährdet. Aber auch Tristans Liebhaber Hazar wurde an diesem Abend mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert. Denn Eddie setzte gleich zum Gegenschlag an: Er lieferte Hazar einen Beweis dafür, dass Tristan ihm aus reinem Geschäftsinteresse die große Liebe vorgespielt hatte. Adana, ehemaliges Top-Model und eng befreundet mit Hazar, spendete Hazar daraufhin angeblich die ganze Nacht lang Trost. Doch dieses Alibi riecht nach einem Freundschaftsdienst.



So haben Voss und sein Team es gleich mit zwei Verdächtigen zu tun, denen das Mordopfer übel mitgespielt hat. Und schließlich finden sie unter den vielen jungen Mädchen, die von einer Modelkarriere träumen, eine weitere Spur. Die Ermittler schlagen sich durch das Dickicht der glamourösen Modeszene und bringen dabei Dinge ans Licht, die ihnen den Atem stocken lassen.



Sie stürzen sich auf die Lösung dieses spektakulären Falls - nicht zuletzt auch, um vom Abschiedsschmerz abzulenken, der sich im Kommissariat breitmacht: Gerd Heymann wird das Team nach 39 Dienstjahren verlassen. Aber nicht, bevor dieser Fall gelöst ist.