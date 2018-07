Doch als sich LKA-Beamtin Andrea Becker einschaltet, nehmen die Ermittlungen eine andere Richtung: Der ermordete Chirurg hatte als Informant für das LKA gearbeitet. Becker geht es nämlich nicht um Prof. Lafleur - sie ist hinter dem ukrainischen Mafioso Genadi Popov her. Dessen Mutter lässt sich bei Prof. Lafleur mit Stammzellen-Infusionen behandeln.



Becker überzeugt Voss, Popov eine Falle zu stellen: Wie einst bei Al Capone will man Popov des illegalen Stammzellen-Schmuggels überführen - und so endlich Zugriff auf seine sensiblen Daten bekommen.



Doch Voss zweifelt. Stimmt Andrea Beckers Theorie, dass Popov auch der Mörder des Chirurgen ist? Voss spürt, dass er tiefer graben muss, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.