Herrmanns hatte, auf Einladung von Verbandschefin Färber, einen Vortrag über illegale deutsche Waffenexporte gehalten - sehr zum Missfallen einiger der anwesenden Waffenproduzenten, allen voran Dr. Markmeier, den Herrmanns deswegen bereits einmal verklagt hatte.



Als Voss und sein Team die Ermittlungen im noblen Münchner Tagungshotel Westpac aufnehmen, sehen sie sich einem Geflecht aus persönlichen Abhängigkeiten und undurchsichtigen Geschäftspraktiken gegenüber. Außer Markmeier und Färber scheint auch Maik Jeltschik darin verwickelt zu sein, ein Mitarbeiter des für die Sicherheit der Tagung zuständigen Security-Dienstes Brunner.



Zur gleichen Zeit kümmert sich Dr. Sommerfeld um die Frau des Opfers, Henrike Herrmanns, als diese mit einer tragischen Nachricht konfrontiert wird: Die Kopfverletzungen ihres Mannes sind so schwer, dass er nicht mehr aus dem Koma erwachen wird.



Dennoch ist es ausgerechnet Herrmanns, der vermeintlich stumme Zeuge, der für die entscheidende Wendung des Falles sorgt. Allen negativen medizinischen Prognosen zum Trotz kann er durch Morsezeichen mit dem Finger einen bruchstückhaften Hinweis geben.



Zunächst ist die Nachricht rätselhaft, doch als Voss und sein Team sie entschlüsseln, stoßen sie auf die Spur des wahren Täters. Und auf ein tragisches Ereignis in Dieter Herrmanns Vergangenheit als Marineoffizier bei einem heiklen Einsatz am Horn von Afrika.