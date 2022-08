Überzeugt hiervon sind die "Rebelz", eine Gruppe von Studenten, die sich gegen den Immobilienhype und die Gentrifizierung engagieren. Sie glauben, dass Böllhoff den Baureferenten Rupert Dornfeld bestochen hat. Der hatte ihnen nämlich kurz zuvor noch zugesichert, dass die Abstimmung im Stadtrat zugunsten der "Rebelz" ausgehen würde. Aber dann kam alles anders.



Gemeinsam mit Max bewohnten die "Rebelz" eine WG im Haus von Böllhoff. Unterstützt wurden Ayla, Karo und Jacob von Frank Neubert, einem ehemaligen Kämpfer der linken Szene. Heute lebt Frank mit seiner Frau Britta und zwei Kindern im Erdgeschoss des gleichen Hauses. Immer noch ist er politisch aktiv, doch verfolgt er mittlerweile einen gemäßigteren Kurs. Ganz anders die "Rebelz", die fest an eine Täterschaft Böllhoffs glauben.



Richard Voss und sein Team ermitteln zunächst in alle Richtungen. Annabell und Tom recherchieren an der Uni und finden heraus: Max' Freundin Ayla wurde zunehmend radikaler, es kam mehr und mehr zu illegalen Aktionen. Und Jacob dealte mit Psilos, Pilzen mit LSD-ähnlicher Wirkung. Wurde Max gar Opfer eines Streits unter den "Rebelz"?



Währenddessen nehmen Ayla, Karo und Jacob die Ermittlung selbst in die Hand und kidnappen Böllhoff. Mit Druck und körperlicher Gewalt möchten sie den Bauinvestor zwingen, den Mord an Max zu gestehen. Die Lage spitzt sich zu, bis die Ermittler endgültig herausfinden, wer hier wen verraten hat und warum Max sterben musste.