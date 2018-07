Die Spur führt zu einem Radiosender, in dem Christoph eine nächtliche Call-in-Sendung hat. Als die Ermittler in einer seiner Sendungen über Christophs zweifelhaftes Verständnis von Leben und Sterben erfahren, wird ihnen dessen Philosophie suspekt. Doch Sylvia war ein Fan von ihm und seiner Spiritualität. Über die Arbeit hatten sich die beiden kennengelernt. Sylvia verliebte sich in Christoph und zog auf den Hof.



Allerdings ist auch Christophs Ex-Partnerin und Mitarbeiterin Carin Mitglied der Bauernhof-Gemeinschaft. Voss findet heraus, dass Sylvia für Carin eine Rivalin im Kampf um Christophs Gunst wurde. Zudem offenbart sich, dass Sylvia ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter Lore hatte, einer gefeierten Konzertpianistin. Und Sylvias Ex-Mann Achim trauert noch immer um den tragischen frühen Tod der gemeinsamen kleinen Tochter. Als Kommissar Voss begreift, was Sylvias Mutter und Sylvias Ex-Mann miteinander verbindet, erscheint der Fall für die Ermittler in einem ganz anderen Licht.