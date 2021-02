Simon Gantner und seine Freundin Kathi Bachmann sind im siebten Himmel. Sie sind frisch verliebt und blicken mit großer Vorfreude ihrer gemeinsamen Zukunft entgegen, in der auch Kinder nicht fehlen sollen. Doch als Kathi kurz nach der Verlobung zusammenbricht, hat ihr behandelnder Arzt Martin Gruber keine guten Nachrichten für sie. Sie hat eine Eisenspeicherkrankheit, die dazu führt, dass Eisenablagerungen ihre Organe angreifen.



Was Dr. Fendrich bei der Blutuntersuchung jedoch noch herausgefunden hat, schockiert selbst Martin. Kathi und ihr Verlobter sind eng miteinander verwandt, sie sind Halbgeschwister. Während dies das Ende der Beziehung der beiden bedeuten muss, kann Martin einen kleinen Hoffnungsschimmer geben: Als ihr Bruder wäre Simon der ideale Spender für eine bei Kathi eventuell notwendige Organtransplantation. Vor allem Simon jedoch möchte sich von niemandem vorschreiben lassen, wen er lieben darf – er ist noch immer fest davon überzeugt, Kathi heiraten zu wollen.



Nachdem Annes Gespräch mit Franziska die von Grund auf verfahrene Situation eher noch verkompliziert hat, fasst Franziska einen Entschluss: Sie möchte nicht nur aus Ellmau verschwinden, sondern komplett aus Annes Leben und ihr Kind in New York großziehen. Martin allerdings steht diesem Vorschlag noch etwas verhalten gegenüber. Er ist aber nicht der Einzige der Grubers, dem eine schwere Entscheidung bevorsteht. Auch Hans muss endlich herausfinden, was er will.