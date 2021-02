Eigentlich wollte Fotograf Tim Hauser einige romantische Stunden mit seiner Geliebten Katja in den Bergen verbringen. Das einzige Problem: Katja ist verheiratet und hat sich dazu entschieden, Tim zu verlassen und mit ihrem Mann und den beiden Söhnen nach Norwegen zu gehen. Noch bevor Tim wirklich begreifen kann, was das für ihre Beziehung bedeutet, bricht er auf einmal zusammen. Was Dr. Martin Gruber bei seinen anschließenden Untersuchungen findet, verheißt nichts Gutes. Tim hat einen Tumor und schon mehrere Metastasen im Körper, ohne dass deren genauer Ursprung zunächst klar ist. Sollte die Bauchspeicheldrüse befallen sein, blieben ihm im besten Fall noch sechs Monate.



Privat kann Martin Gruber dagegen in eine rosige Zukunft blicken: Er und Anne haben sich endlich gefunden – und diesmal soll es für immer sein. Während Hans und Lilli hoffen, dass nicht wieder etwas dazwischenkommt, macht sich Lisbeth eher Sorgen um Hans' Beziehung zu Susanne und seinen Spagat zwischen Gruberhof und Gaststätte.



Das wahre Drama bringt jedoch Martins Sprechstundenhilfe Linn Kemper mit, als sie eines Tages völlig verzweifelt vor der Praxis steht. Nachdem sie ihren Freund in flagranti mit einer anderen erwischt hat, steht sie vor dem Nichts: Beziehung weg, Wohnung weg, Auto weg. Wie gut, dass sie einen so hilfsbereiten Chef hat.