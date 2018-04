Ausgeträumt

Sein Bruder Hans beliefert zur selben Zeit seine hochschwangere Lebensgefährtin Susanne mit frischem Gemüse. Da Susanne so kurz vor der Geburt ihres Kindes in ihrem Job nicht kürzertreten will, kommt es zum Streit. Erst später am Tag kann Lisbeth ihren Sohn Hans bei einer gemeinsamen Fahrt auf die Felder etwas beruhigen.



In der Praxis gratuliert Martin Gruber seinem Patienten Tobias Kirchleitner zu dessen fabelhafter Verfassung. Jetzt steht dessen Traum, mit einem Freund ein Büro für Bergtouren zu eröffnen, nichts mehr im Weg. Das muss gefeiert werden, und so macht sich Tobias mit seiner Freundin Pia Ritter zu einer kleinen Wanderung auf. Da Pia während des Aufstiegs nur schlecht Luft bekommt, will sie kurz mit ihrem Asthmaspray inhalieren. Doch als ihr das Spray aus der Hand rutscht, überschlagen sich die Ereignisse dramatisch und machen einen Einsatz der Bergretter erforderlich. Auch Martin und Hans sind bei dem Einsatz dabei, und auf dem Weg ins Krankenhaus stellt Martin fest, dass Pias vermeintliches Asthmaspray für diese Krankheit viel zu stark dosiert ist. Als er sie darauf anspricht, vertraut sich Pia ihm an, denn sie trägt ihr Geheimnis schon viel zu lange mit sich herum.



Später am Tag versorgt Martin auf die Bitte seines Kollegen Dr. Kahnweiler eine Patientin in der Notaufnahme. Trotz seiner guten Vorsätze ist er von Anne Meierlings frischer, neckender Art sofort angetan. Auch ihr ist Martin von Anfang an so sympathisch, dass sie ihm ihre Nummer gibt. Als sich die beiden einige Zeit später auf ein Bier verabreden, knistert es gewaltig. Noch ahnt Martin nicht, dass auch diese Bekanntschaft ihn in einige Schwierigkeiten bringen wird.