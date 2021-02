Bei den Grubers geht es emotional drunter und drüber. Seit Anne erfahren hat, dass Martin mit seiner Ex-Freundin Franziska ein Kind erwartet, liegt die Hochzeit zur Besorgnis aller erst mal auf Eis. Eine Lösung der Situation, mit der alle glücklich werden, scheint unmöglich. Martin versucht herauszufinden, wie er ein guter Vater und gleichzeitig ein guter Ehemann sein kann, denn eigentlich hat er nur einen Wunsch: Anne wieder lächeln zu sehen. Währenddessen schöpft Lilli auch noch Verdacht, was das Verhältnis zwischen Hans und Linn angeht.



Allen privaten Widrigkeiten zum Trotz zeigt Martin Gruber auch weiterhin vollen Einsatz für seine Patienten. Besonders Lara Wöhlert braucht seine Unterstützung mehr, als er zunächst ahnt. Die junge Mutter ist nach einer zweimonatigen Pause – bedingt durch einen akuten Burn-out – wieder an ihren Arbeitsplatz im Unternehmen der Familie ihres Mannes zurückgekehrt. Doch bald zeigen sich wieder beunruhigende Symptome bei Lara, und sie bricht bewusstlos zusammen.



Als Martin in ihrem Blut eine hohe Dosis des starken Beruhigungsmittels Propranolol feststellt, gerät er ins Grübeln. Weder die medikamentöse noch die psychologische Therapie seiner Patientin sprechen für einen Burn-out, genauso wenig wie ihre körperlichen Symptome und ihr distanziertes Verhalten ihrem Umfeld gegenüber. Doch als Lara sich Martin endlich öffnet, ist auch der erfahrene Mediziner schockiert. Die junge Frau wurde vergewaltigt und konnte bisher nicht den Mut aufbringen, sich jemandem anzuvertrauen. Martin setzt alles in seiner Macht Stehende daran, Lara zu helfen.