Die falsche Frau

Martin und die Versicherungsfrau Rike Jäger kommen sich näher, doch Anne ahnt davon nichts. Die Schadensregulierung lässt auf sich warten - alle Unterlagen werden nochmals geprüft. Martin plagt ein schlechtes Gewissen, weil seine Notlüge an den Tag kommen könnte.



Da der Versicherungsfall von Anne neu aufgerollt wird, ist sie auf dem Weg nach Ellmau. Martins Begeisterung über ein Wiedersehen hält sich jedoch in Grenzen. Dass er und Rike Jäger sich nähergekommen sind, spielt dabei sicher keine unwesentliche Rolle.



Viel Zeit, über das Problem Anne nachzudenken, hat Martin sowieso nicht. Er wird von Gregor Büchner zu einem Notfall gerufen. Johanna Hofer, die auf seinem Bauernhof ein Zimmer gemietet hat, hatte mit ihrem Wagen einen Unfall, weil ihr plötzlich schwindelig wurde. Martin lässt Johanna von Gregor zu weiteren Untersuchungen in seine Praxis bringen. Dass die beiden verliebt sind, entgeht ihm dabei nicht.



Dr. Gruber will Kerstin Rensing zu Hause aufsuchen und erfährt dabei von ihrem Mann, dass sie seit Tagen spurlos verschwunden ist. Dr. Jakob Rensing, der sich große Sorgen um seine Frau macht, hat Flugblätter mit dem Vermerk "Vermisst" drucken lassen. Als Martin das Foto sieht, wird er blass: Dr. Kerstin Rensing ist das Ebenbild von Johanna Hofer.



Anne ahnt nicht, dass Martin ausgerechnet der Frau, die über ihre Zukunft zu entscheiden hat, immer näherkommt. So bittet sie ihn auch um Unterstützung bei einem Gespräch in Rikes Versicherungsbüro. Martin fühlt sich dabei nicht wohl, denn seine Loyalität wird auf eine harte Probe gestellt. Die Akte Distelmeier soll per richterlicher Verfügung erneut geöffnet und alle Aussagen und Laborberichte überprüft werden. Wird Anne alles verlieren? Wird Martin sie weiter schützen?