Die Zeit, die bleibt

Martin ist perplex. Rike steht morgens unangemeldet an seinem Bett im Gruberhof. Als beide das Zimmer verlassen, steht plötzlich Anne vor ihnen, nur mit einem Handtuch bekleidet. Sie sieht sehr sexy aus. Martins Blicke sprechen Bände. Rike bemerkt es und verabschiedet sich überstürzt.



Zeit, sich Gedanken über sein Privatleben zu machen, hat Martin Gruber nicht. In seiner Praxis wartet Lisa, die an der unheilbaren Krankheit Mukoviszidose leidet und Medikamente bestellen will. Außerdem David Richter mit seinen Eltern Claudia und Michael. Dr. Gruber muss Familie Richter eröffnen, dass David nach zwölf Jahren wieder an Knochenkrebs erkrankt ist. Er muss sofort operiert werden und wird dabei sein linkes Bein verlieren. Davids Reaktion schockiert alle: Er lehnt die OP ab. Als ihm Dr. Gruber sagt, dass das sein Todesurteil ist, nickt David, und alle sehen, dass er es ernst meint. Seine Eltern reagieren verzweifelt und wollen, dass David auszieht.



Alexander Kahnweiler hat mal wieder Babystress. Vera hat ihm ohne Vorwarnung eröffnet, dass sie beide ein paar Tage auf Karl, das Baby von Krankenschwester Martha, aufpassen werden. Alexander ist entsetzt: Wird ihre Beziehung das aushalten?



Martin fährt auf den Bauernhof von Lisa, bringt ihr die bestellten Medikamente. Dabei erkundigt sich Lisa so intensiv nach David, dass Martin hellhörig wird und ihr, obwohl er es nicht darf, erzählt, dass David wieder Knochenkrebs hat und sich nicht mehr operieren lassen will. Als Martin erfährt, dass eines von Lisas Gästezimmern bereits fertig ist, hat er eine Idee.



Anne erzählt Lilli begeistert von ihrem Agrarwirtschaftsstudium und davon, wie toll es wird, wenn Lisbeth, Hans und sie den Gruber-Hof gemeinsam betreiben. Lilli hört nachdenklich-interessiert zu. Will Anne sie dazu überreden, den Gruber-Hof später doch zu übernehmen? Und wenn ja, was wird Martin dazu sagen?